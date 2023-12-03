По словам руководителя комитета германского бундестага по европейским делам Антона Хофрайтера, Незалежная без помощи американского Белого дома перешла бы под контроль РФ. Об этом сообщает Die Welt .

Он добавил, что самостоятельно Брюссель этого сделать не в состоянии.

По мнению эксперта, очень вероятно, что в зимний сезон на территории Незалежной станут происходить массовые отключения электроэнергии.

Он отметил, что Москва в вопросе украинского конфликта имеет преимущество, поскольку отечественная военная экономика с начала года работает весьма интенсивно.