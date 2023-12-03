В Германии считают вероятным переход Киева под контроль Москвы без помощи Вашингтона
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По словам руководителя комитета германского бундестага по европейским делам Антона Хофрайтера, Незалежная без помощи американского Белого дома перешла бы под контроль РФ. Об этом сообщает Die Welt.
Он добавил, что самостоятельно Брюссель этого сделать не в состоянии.
По мнению эксперта, очень вероятно, что в зимний сезон на территории Незалежной станут происходить массовые отключения электроэнергии.
Он отметил, что Москва в вопросе украинского конфликта имеет преимущество, поскольку отечественная военная экономика с начала года работает весьма интенсивно.