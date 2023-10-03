В Германии слова Бербок о расширении ЕС до Луганска назвали «пустым обещанием»

Слова министра иностранных дел Германии о расширении Европейского союза до Луганска назвали «пустым обещанием». Так о ее заявлении выразился журналист Пауль Ронцхаймер в эфире телеканала Welt.

2 октября глава немецкого МИДа заявила, что Евросоюз скоро будет простираться от португальского Лиссабона до российского Луганска. Она отметила, что будущее Украины будет связано с ЕС.

«Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», – сказал Ронцхаймер.

Журналист также задался вопросом о том, как Запад планирует помочь Киеву вернуть территории, если даже не может вовремя поставить оружие.

На заявление Бербок отреагировали в Государственной думе РФ. Депутат от Республики Крым Михаил Шеремет расценил ее слова как посягательство на территориальную целостность России.

Луганск входит в ЛНР. Республика вместе с ДНР, Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ в ходе референдумов, проведенных на этих территориях в сентябре 2022 года. 30 сентября в России теперь празднуется День воссоединения новых регионов с РФ.

Украина подала заявку в Евросоюз 28 февраля 2022 года – через несколько дней после начала спецоперации России. Как отмечали представители Союза, в том числе Бербок, для интеграции Киеву необходимо выполнить ряд условий, в том числе – побороться с коррупцией и провести реформы внутри государства.