Киев не сможет «воевать долго», как это делает Израиль, так как не имеет израильского военного превосходства. Соответствующее заявление сделал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкой газеты Junge Welt .

Незадолго до этого украинский президент Владимир Зеленский заявил на телемарафоне, что Украина готова участвовать в вооруженном конфликте долго, если не будет терять людей. В том же заявлении, Зеленский и провел аналогию с Израилем.

Обозреватель напомнил, что Киев не рассматривает вероятности сесть за стол переговоров, о чем свидетельствует и заявление Зеленского. Лаутербах подчеркнул, что Зеленский предлагает своему народу «воевать вечно», как это делает Израиль.

Лаутербах предположил, что Соединенные Штаты рассматривают вариант дать Украине гарантии безопасности, как с Израилем: оружие, деньги и поддержка, но никакого НАТО. Обозреватель подчеркнул, что это было бы логично, ведь членство Украины в альянсе обязало бы Штаты отправлять своих солдат туда.

Делает ли это Украину новым Израилем? Нет, считает обозреватель. Он подчеркнул, что в отличие от Украины, Израиль в разы превосходит оппонента в военных вопросах. У Киева подобного превосходства нет.