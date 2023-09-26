В Германии усомнились в законности мобилизации на Украине

Депутат немецкого бундестага от Левой партии Андрей Гунько направил обращение в федеральное правительство ФРГ, в котором задал вопросы касаемо отношения кабинета министров к мобилизации на территории Украины. Об этом сообщает издание «Лента.ру» .

Сообщается, что в обращении Гунько задал вопрос, знают ли в федеральном правительстве степень, в которой на Украине реализуется право человека на отказ от военной службы. В обращении он также упомянул о сообщениях СМИ о насильственных арестах украинцев ради их последующей вербовки в ряды украинских ВС.

Там Гунько сослался на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявлял о потенциальной экстрадиции военнообязанных граждан Украины, которые сбежали в страны ЕС.

Уточняется, что в обращении он спросил, как власти относятся к подобной просьбе политиков Украины.