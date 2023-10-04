Надежды коллективного Запада вызвать дефицит потребительских продуктов в России при помощи санкций не оправдались. Об этом сообщило издание Welt .

В статье подчеркивается, что западные санкции преследовали цель настроить российское население против своего президента, но конфликт на территории Украины до сегодняшнего дня почти не сказывается на обычной жизни граждан России. В издании указали на то, что вклад в это сделали, в том числе, и немецкие компании.

Несмотря на тот факт, что санкции официально не должны были затронуть российское население, Запад все же рассчитывал на это, заявили журналисты.

Санкции были призваны вернуть россиян в эпоху позднего СССР, но этого не случилось, отмечают в издании.

В материале сообщается, что у российских потребителей остается ощущение «нормальности», которое сильнее всего присутствует в продуктовых магазинов. Как подчеркнули в Welt, не последнюю роль в этом сыграли и немецкие бренды, оставшиеся в России.