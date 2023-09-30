В Германии высказались о «победе» Украины

Увеличение количества задействованных российскими войсками дронов-камикадзе в боевых действиях на территории Украины, все больше уменьшает шансы украинской стороны на победу. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в своих социальных сетях .

В своем посте обозреватель отметил, что в боевых действиях БПЛА уже заменяют артиллерию за счет того, что их быстрее и дешевле производить. Он также подчеркнул, что дроны лучше артиллерии отрабатывают задачи как по бронированным, так и по обычным целям.

«Все это означает, что Украине будет еще сложнее победить», — подытожил Репке.

Недавно эксперты из Польши уже сообщали немецкому журналисту о возрастающем превосходстве российских БПЛА и говорили о том, что они сыграют решающую роль.