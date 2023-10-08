В Германии заявили, что Зеленский будет вынужден идти на компромисс

По словам репортера одного из немецких СМИ Моритца Гатманна, американским властям невыгодно затягивание украинского конфликта до президентских выборов в 2024 году, в связи с чем Зеленского будут призывать пойти на компромисс с Москвой. Об этом сообщает телеканал Phoenix.