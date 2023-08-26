В Германии заявили о потерявшем интеграционную силу Западе

Привлекательность блока БРИКС и его расширение указывает на то, что коллективный Запад теряет свою интеграционную силу. Соответствующее заявление сделал депутат бундестага Штеффен Котре, его слова передает издание ТАСС .

Котре заявил, что на планете начинается фаза развития многополярного мирового порядка. Он указал на то, что Запад раньше слишком часто действовал исходя из собственной выгоды и желанием покровительствовать над другими странами.

Котре также заявил, что американское правительство слишком часто гналось за собственными интересами, прикрываясь таким термином, как «западные ценности». По его мнению, настало время, когда растущие государства отказались мириться с этим фактом, что и привело к старту новой фазы, в которой будет установлен многополярный мировой порядок.