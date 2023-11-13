В Госдепе подписали письмо о военных преступлениях Израиля

Сотрудники американского государственного департамента подписали письмо, в котором требуют от Белого дома пересмотра подхода к конфликту в ближневосточном регионе. Они также обвиняют в письме президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что тот распространяет ложную информацию о происходящем там. Об этом сообщил портал Axios .

Портал со ссылкой на внутренний меморандум департамента сообщил, что в записке, сотрудники обвинили лидера страны в распространении дезинформации о конфликте Израиля и палестинского движения ХАМАС. Как утверждают в Госдепе, на самом деле, именно израильская сторона совершает военные преступления на территории Газы.

Известно, что письмо было подготовлено младшим дипломатом, который в своих социальных сетях заявлял о том, что поддержка Израиля со стороны Байдена, сделала американского лидера «соучастником геноцида». Сообщается, что меморандумы был подписан сотней работников Госдепа и Агентства международного развития USAID. Уточняется также, что в документе, они призывают американскую администрацию изменить свою политику в случае с Израилем и начать требовать от него прекращения огня на территории Газы.

Белый дом показывает свое пренебрежение жизнями палестинцев, а президент Байден не должен сомневаться в информации о числе погибших в Газе, пишут сотрудники в меморандуме. Точных цифр в записке не упоминается.