В Госдепе США объявили Байдена причастным к геноциду в секторе Газа

Политика

Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]

По словам сотрудницы американского Госдепартамента Сильвии Якуб, действующий американский лидер имеет причастность к геноциду жителей в Газе. Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она добавила, что недовольна политикой нынешнего правительства США.

Политик разослала письмо об этом для сбора подписей под своим заявлением с призывом в отношении ближневосточного конфликта через специальные внутриведомственные заявления.

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