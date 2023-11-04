В Госдепе США объявили Байдена причастным к геноциду в секторе Газа
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По словам сотрудницы американского Госдепартамента Сильвии Якуб, действующий американский лидер имеет причастность к геноциду жителей в Газе. Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Она добавила, что недовольна политикой нынешнего правительства США.
Политик разослала письмо об этом для сбора подписей под своим заявлением с призывом в отношении ближневосточного конфликта через специальные внутриведомственные заявления.