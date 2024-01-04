В Госдепе заявили о непричастности Штатов к теракту в Иране

Соединенные Штаты никоим образом не причастны к взрывам, произошедшим накануне на территории Ирана. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы американского Государственного департамента Мэттью Миллер во время последнего брифинга .

В ходе беседы с журналистами Миллер подчеркнул, что несмотря на большое количество «безответственных заявлений» по данному вопросу, страна никак не причастна к данным взрывам. Он также добавил, что любые предположения о том, что Соединенные Штаты могли бы стоять за этим являются «просто смешными».

Накануне представители Белого дома заявили о том, что Штаты не считают, что Израиль причастен к взрывам во время траурного шествия в Кермане.