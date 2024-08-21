Депутат Свинцов: к массовому сбою в Telegram могли привести действия РКН

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.ру» прокомментировал масштабный сбой Telegram. Он объяснил, чем могла быть вызвана проблема.

Роскомнадзор объяснил масштабный сбой в рунете DDOS-атакой, однако у депутата Свинцова есть и другая версия. По его мнению, причина может крыться в действиях РКН. По его словам, ведомство тестирует критическую инфраструктуру с силовиками. Это теоретически могло замедлить трафик.

«В России есть законодательство, которое требует удалять любой контент, размещенный на территории страны, и, соответственно, такая донастройка возможна. Например, она будет в автоматическом режиме что-то блокировать. Возможно, в ручном режиме. Но, тем не менее, не целиком весь мессенджер, а только те посты или те каналы, которые нарушают действующее федеральное законодательство», — сказал Свинцов.

По словам парламентария, это «нормальная практика». Именно такие тестирования позволяют понять эффективность некоторых узлов, операторов связи, каналов и чего угодно. Не исклюил депутат и то, что сбой случился из-за теста на критические уязвимости.

Напомним, мобильная, ПК и десктопная версии мессенджера Telegram перестали работать днем 21 августа. При стабильном интернете у пользователей не грузились чаты, каналы и медиа.

Ранее сообщалось, что сбой в работе наблюдался у десятков сервисов в России. В списке WhatsApp, Steam, Twitch, Discord и другие.