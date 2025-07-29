В Госдуме назвали нюанс протестов в Грузии из-за отечественных фехтовальщиц

Инцидент с взрывом петарды у гостиницы, где размещались российские фехтовальщики во время чемпионата мира в Тбилиси, вызвал резонанс. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что подобные акции требуют тщательного разбирательства как административные нарушения. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, инцидент, вероятно, не был случайным. Так, это могла быть спланированная провокация с политической подоплекой, цель которой — дискредитировать Грузию в глазах международного сообщества, особенно в контексте ее решения допустить российских спортсменов. Однако стоит обратить внимание на отсутствие аналогичных акций в других странах.

Парламентарий отметила, что подобные действия являются нарушением закона и должны быть расследованы грузинскими правоохранителями. Она также выразила сожаление о последствиях провокации: болельщики-организаторы проигнорировали покой других спортсменов и жителей Тбилиси, подвергнув их риску и дискомфорту. Их мотивы она охарактеризовала как исключительно политический заказ или провокацию, где «никакие человеческие принципы не работают».

По ее мнению, такие инциденты, независимо от их заказчиков и целей, абсолютно недопустимы в спортивной среде. Они подрывают дух соревнований и создают угрозу безопасности, превращая спортивное событие в арену для политических манипуляций.

Ранее экс-министр спорта РФ оценил антироссийские протесты на чемпионате мира в Грузии.