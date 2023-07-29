В Госдуме назвали основное препятствие для мирных переговоров с Киевом

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, споры по поводу принадлежности территорий остаются основным препятствием для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Она добавила, что все крутится вокруг новых субъектов РФ, так как украинские власти считают это нарушением целостности государства, а власти нашей страны вполне закономерно считают, что данное присоединение было на добровольной основе.

По мнению парламентария, этот конфликт стоит урегулировать на юридическом уровне.

Журова подчеркнула, что Незалежная и Североатлантический альянс занимают принципиальную позицию, чтобы никогда не признавать Крым и другие территории, вошедшие в состав РФ, российскими.