По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, президент Эстонии Алар Карис заявил о желании восстановить отношения с Москвой, так как эстонские власти считают опасной дальнейшую эскалацию конфликта в Незалежной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что позиция Таллина не отражает настроения в Брюсселе, поскольку в странах Старого Света отсутствует единое мнение: так, одни видят опасность украинского кризиса, другие усиленно делают все возможное, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а третьи всего лишь подыгрывают русофобской политике.

По мнению парламентария, ряд государств в принятии решений обращают внимание на позицию американского лидера Дональда Трампа, а другие — на мнение главы Пятой Республики Эммануэля Макрона и его окружения. Однако все они стараются найти свою выгоду в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры.