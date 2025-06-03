Власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры

На заседании городской управы Таллина был рассмотрен вопрос о том, что Центр русской культуры получит новое название. Его хотят назвать Культурным центром «Мере». Такое переименование в мэрии объясняют тем, что здание находится на бульваре Мере. По тому же указу, центр передается новому собственнику в виде арт-центра «Котел культуры». Тем самым Центр русской культуры будет окончательно ликвидирован как отдельное учреждение.

По данным журналистов, теперь окончательный шаг за Таллинским городским собранием. Именно его депутатам предстоит вынести свое решение о переименовании и передаче прав на здание.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы на пограничном пункте пропуска между эстонской Нарвой и российским Ивангородом стали наблюдаться значительные очереди. Жители Эстонии стремятся пересечь границу с Россией для приобретения продуктов питания, одежды и электроники. Эстонские граждане объясняют свои поездки в Россию привлекательными ценами на различные товары.