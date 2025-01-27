В Госдуме назвали слова Буданова о ВСУ подтверждением скорого переворота на Украине

Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа считает, что заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* о ВСУ является подтверждением будущего переворота в стране. Таким мнением политик поделился в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на линии соприкосновения, может стать катализатором для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовала материал, в котором описывала общение Буданова на закрытой встрече в Верховной раде. На ней глава ГУР заявил, что существование Украины как государства находится под угрозой и, если переговоры о мире не начнутся до лета 2025 года, страна перестанет существовать.

«Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий», — отметил Чепа.

Он также отметил, что снятие высших командующих на Украине, а также неудачи на фронте способствуют созданию условий для потенциальных попыток переворота. Чепа не исключил вероятности внешнего вмешательства, которое только усугубит ситуацию в стране.

По данным «Украинской правды», с Будановым согласился Владимир Зеленский, который отметил возможность начала мирных переговоров, но при условии поддержки третьих стран.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова начать диалог по украинской проблематике.

*Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.