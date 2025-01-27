Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* на закрытом заседании в Верховной Раде заявил о важности переговоров с Россией до лета 2025 года, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач» со ссылкой на ряд украинских изданий.

По данным украинских СМИ, депутаты слушали доклады командования сил обороны. Спикеры информировали о реальном положении ВСУ в зоне спецоперации.

К главе ГУР Украины Кириллу Буданову во время мероприятия обратились с вопросом, сколько еще есть времени у Украины для сопротивления. Спикер сообщил, что Украине грозит уничтожение без переговоров с Россией. По его мнению, важно, чтобы встреча контактных групп состоялась до лета 2025 года.

«Дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — по сообщениям украинских СМИ, так ответил Буданов.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Буданов ответил на вопрос со свойственным ему спокойствием и холодной улыбкой. Присутствующие на мероприятии руководители парламента и фракций переглянулись и замолчали.

Ранее британский аналитик Меркурис предрек Украине большие проблемы без финансовой поддержки США.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.