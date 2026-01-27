В Госдуме назвали сроки полной блокировки Telegram в России «по схеме YouTube»

Мессенджер Telegram в России могут заблокировать к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут очередные выборы. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что, ограничение работы мессенджера пройдет по «схеме YouTube». По его словам, часть аудитории, вероятно, останется в Telegram, используя обходные методы, как это произошло с социальной сетью Instagram*, но для бизнеса и обычных пользователей начнется переход на альтернативные площадки.

Важной альтернативной платформой, по мнению Делягина, должен стать активно развивающийся российский мессенджер MAX. Предпринимателям уже сейчас советуют задуматься об адаптации к новым условиям и поиске новых ниш для ведения бизнеса в случае реализации такого сценария.

Ранее в Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram.