В РКН подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram

Проблемы с загрузкой медиафайлов в мессенджере Telegram связаны с последовательными ограничительными мерами, которые применяет к этому сервису Роскомнадзор. Об этом ТАСС заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

По его словам, платформа не выполнила требования российского законодательства по борьбе с преступлениями. В результате с августа 2025 года были введены санкции, замедляющие передачу медиафайлов и блокирующие аудио- и видеозвонки.

16 января Роскомнадзор выступил с опровержением информации о полной блокировке Telegram на территории РФ. Ведомство назвало комментарий Шейкина по этому вопросу «исчерпывающим».

Пользователи начали массово жаловаться на крайне медленную загрузку видео в мессенджере с начала 2026 года. Источник на телекоммуникационном рынке подтвердил, что новые ограничения со стороны регулятора действительно были применены. Наиболее заметные сбои в работе сервиса были зафиксированы 15 и 16 января.

Напомним, что блокировка звонков через Telegram и WhatsApp* была инициирована Роскомнадзором 13 августа 2025 года. В ведомстве заявили, что функция звонков будет восстановлена, как только компании-владельцы мессенджеров выполнят все требования российского законодательства.

