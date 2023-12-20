Депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик не удивился позиции президента Украины Владимира Зеленского относительной мирных переговоров с Россией.

Своим мнением политик поделился в интервью РИА Новости. Он считает, что украинский лидер полностью зависит от «воли западных хозяев».

«Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах», – отметил Белик.

Депутат ГД РФ назвал Зеленского «правителем без территорий». Он подчеркнул, что украинский президент предстал перед всем миром в образе несостоятельной фигуры в чужой игре.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Однако, отмечал он, киевский режим на законодательном уровне самостоятельно запретил все контакты с российской стороной.

Накануне Зеленский на очередной пресс-конференции заявил, что переговоры с РФ на данный момент не являются для Украины актуальными.

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали полноправными регионами России.