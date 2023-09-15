В Госдуме не верят в возможность блокировки WhatsApp на территории РФ
Фото: [©РИА Новости/Рамиль Ситдиков]
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Антон Горелкин, заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp на территории России не произойдет.
Об этом пишет РИА Новости. Его уверенность основана на том, что функционал публичных каналов, который вызвал обсуждение о возможной блокировке мессенджера, не будет внедрен в России.
Ранее, глава комитета Госдумы по информационной политике, Александр Хинштейн, выразил опасения относительно блокировки WhatsApp в случае, если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы. Однако Антон Горелкин утверждает, что вероятность такой блокировки низка и составляет, по его мнению, всего 1%.
Однако данное заявление Антона Горелкина вызывает разногласия и дискуссии среди общества и политических кругов, так как судьба мессенджера WhatsApp и его возможная блокировка остаются предметом обсуждения и оценки компетентных органов и регуляторов в России.