В Госдуме не верят в возможность блокировки WhatsApp на территории РФ

Об этом пишет РИА Новости. Его уверенность основана на том, что функционал публичных каналов, который вызвал обсуждение о возможной блокировке мессенджера, не будет внедрен в России.

Ранее, глава комитета Госдумы по информационной политике, Александр Хинштейн, выразил опасения относительно блокировки WhatsApp в случае, если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы. Однако Антон Горелкин утверждает, что вероятность такой блокировки низка и составляет, по его мнению, всего 1%.

Однако данное заявление Антона Горелкина вызывает разногласия и дискуссии среди общества и политических кругов, так как судьба мессенджера WhatsApp и его возможная блокировка остаются предметом обсуждения и оценки компетентных органов и регуляторов в России.