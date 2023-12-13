Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет считает, что последние действия Владимира Зеленского продиктованы своеобразным «афганским синдромом». Президент Украины боится, что его бросят так же, как бросили американцы своих ставленников в Афганистане, рассказал Шеремет РИА Новости.

«Деморализованный Зеленский и его подельники охвачены афганским синдромом и уже сейчас выпрашивают у своего заокеанского шефа обещанный спасительный золотой парашют и ограниченное число мест на борту воздушного судна», – сказал депутат.

Однако для всех «попрошаек из Киева» места не хватит, и некоторым придется «цепляться за шасси взлетающего самолета».

Поездка Зеленского в Вашингтон была похожа на «сдачу вахты» и попытку отчитаться за потраченные миллиарды, отмечает Шеремет. Новый пакет помощи Киев не получит, так как утопичность его проекта стала всем очевидной.