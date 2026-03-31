В финском президенте, видимо, говорят не столько реальные разведданные, сколько желание подлить масла в огонь информационной войны. Александр Стубб недавно заявил о возможной масштабной мобилизации в России, но в Госдуме эти слова встретили скептически. Член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru четко дал понять : никакой новой мобилизации в ближайшее время не планируется. Задания, которые Генштаб выдал регионам, выполняются в штатном режиме, и необходимости в экстренном призыве просто нет.

Слова Стубба, по мнению российского парламентария, укладываются в общую логику европейской стратегии — запугать собственное население «русской угрозой» и заодно создать иллюзию, что Москва вот-вот исчерпает ресурс. На деле же, подчеркивает Соболев, все российские вооруженные силы вовлечены в спецоперацию, но это вовсе не означает, что ресурс на пределе. Европа, напротив, сама активно готовится — наращивает военный потенциал и разгоняет оборонку, чтобы попытаться навязать России затяжное противостояние. Информационные вбросы про мобилизацию — часть этой подготовки, причем далеко не самая значительная.

Главный же вопрос, по словам генерала, не в количестве призванных, а в качестве наступательных действий. Чтобы достичь целей СВО, российским войскам нужно продолжать наступление, но для этого сейчас важнее не новые толпы мобилизованных, а организационные меры и внедрение средств, основанных на новых физических принципах. Соболев намекает на те самые современные технологии — от высокоточного оружия до систем, которые меняют сам характер войны. Именно на этом, а не на бесконечной мобилизации, сегодня, по его словам, делается ставка.

По его мнению, новая волна призыва не нужна, задачи решаются текущим ресурсом и технологическим развитием. А вот европейские попытки нагнетать панику вокруг мобилизации — это, скорее, зеркальное отражение их собственных страхов и подготовки к долгому конфликту, в котором информационная составляющая играет не последнюю роль.

Ранее сообщалось, что выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза за четыре года.