«ОПК перешел к кратному росту»: выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза за четыре года

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Красной звезде» раскрыл впечатляющие цифры. С 2022 года выпуск боеприпасов и других средств поражения вырос более чем в 22 раза. Об этом сообщает Lenta.ru.

Парламентарий объяснил такой успех мерами, принятыми еще в начале специальной военной операции. Повышение рентабельности производства дало свои плоды. Оборонка не просто выжила в новых условиях, а перешла к кратному наращиванию продукции. Причем рост коснулся всех самых востребованных направлений.

Выпуск бронетанкового вооружения увеличили в 2,2 раза, а легкобронированной техники — в 3,7 раза. Но самый мощный скачок произошел в авиастроении. Объемы выпуска авиатехники выросли в 4,6 раза. Такие темпы позволяют уверенно обеспечивать нужды армии и с лихвой закрывать потребности фронта.

Гутенев подчеркнул: это не временная мобилизация мощностей, а системная перестройка всей отрасли. ОПК России сегодня работает как единый отлаженный механизм, где каждый завод, каждое конструкторское бюро встроены в жесткий ритм выполнения госзаказа. Итог — десятки тысяч новых боеприпасов, которые поступают в войска без сбоев и задержек.

Ранее стало известно, что в Подмосковье активно развивается строительство индивидуального жилья.