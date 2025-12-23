Инициатива Владимира Зеленского о переносе официального празднования Рождества с 7 января на 25 декабря вызвала неожиданно резкую критику из Москвы. Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью NEWS.ru заявил , что подобная реформа игнорирует подлинные культурные и религиозные чувства большинства украинцев, для которых традиционная дата остается священной.

По его словам, суть претензий в том, что киевская власть, по мнению российского парламентария, занимается символическим популизмом вместо решения реальных проблем. Чепа назвал попытку «отдалиться от России по православному вопросу» серьезной ошибкой, поскольку она искусственно раскалывает общество. Так, миллионы православных украинцев просто проигнорируют новый указ и, как и веками прежде, будут отмечать праздник в ночь с 6 на 7 января. Таким образом, реформа рискует стать пустым жестом, который лишь подчеркивает разрыв между официальным курсом и повседневными практиками людей.

Парламентарий отметил, что последствия такого шага могут быть далеко не только календарными. Фактически, это еще один болезненный рубеж в процессе переосмысления Украиной своей идентичности, который Москва воспринимает как идеологическую дистанцию. Однако главный упрек звучит иначе: в условиях войны и экономических трудностей перенос праздника выглядит как странный приоритет, отвлекающий от действительно насущных вопросов — безопасности, социальных нужд, восстановления страны.

По его мнению, Зеленский демонстрирует непонимание глубинных традиций собственного народа и его настоящих потребностей. Вместо консолидации общества реформа создает новый повод для внутреннего размежевания. А значит, задуманный как жест в сторону «европейского выбора», этот календарный сдвиг может обернуться потерей доверия со стороны значительной части граждан, для которых вековые ценности важнее политического символа.

Ранее сообщалось, что Зеленский закатил истерику в Сети после поздравления госсекретаря США с Днем России.