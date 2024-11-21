В Госдуме отказались закрепить определение валежника на законодательном уровне

Законопроект об этом предлагал закрепить понятие валежника и перечень инструментов, разрешенных для его сбора, в Лесном кодексе РФ. В сентябре он был внесен на рассмотрение несколькими депутатами, которые предлагали назвать валежник как остатки стволов деревьев и сучьев, за исключением тех, что находятся на местах лесных работ.

Кроме того, в документе планировалось разрешить использование ручных пил, топоров и легких бензопил для его сбора. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны 106 депутатов, этого числа оказалось недостаточно.

По словам члена профильного комитета ГД РФ по экологии Зарифа Байгускарова, после введения в 2019 году закона, позволяющего сбор валежника, возникло множество вопросов относительно его определения. Он подчеркнул, что четкие правила заготовки валежника были прописаны в приказе Министерства природных ресурсов и экологии России.

По словам депутата, после внесения упомянутых изменений любые вопросы о заготовке валежника были разрешены, что, по всей видимости, сделало необходимость в новом законопроекте излишней.

Ранее сотрудники лесной охраны Московской области рассказали о правилах рассказывают заготовки валежника.