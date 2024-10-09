Глава СПЧ Фадеев считает необходимым вернуть в российских школах оценку за поведение

В российских школах предложили вернуть оценку за поведение. Глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев предложил вариант наказания школьников за оскорбление учителей. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, «неуд» должен быть не просто записью в дневнике, а целой процедурой с вызовом родителей, разговорами, выговорами и т.д.

Эксперт добавил, что такая оценка должна приводить вплоть до того, что такого школьника не переведут в следующий класс, не допустят до ОГЭ или ЕГЭ.

Ранее адвокат Князев пояснил неэффективность введения штрафов за оскорбление педагогов.