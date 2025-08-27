В Госдуме отреагировали на резкий выпад Трампа в сторону Лаврова

Вопрос легитимности Владимира Зеленского стал серьезным правовым камнем преткновения на фоне подготовки потенциальных мирных соглашений. Резкая реакция Дональда Трампа на заявление Сергея Лаврова, назвавшего украинского лидера нелегитимным, высветила глубокие расхождения в подходах. Американский президент отклонил подобные утверждения как «чушь» и «позерство», демонстрируя явное нежелание углубляться в юридические тонкости. Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, юридическая чистота будущих документов крайне важна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, суть проблемы заключается в истекшем конституционном сроке полномочий Зеленского, что создает правовой вакуум. Без легитимного статуса любое подписанное им соглашение может быть впоследствии оспорено самими украинцами, что ставит под угрозу всю архитектуру будущего урегулирования.

Парламентарий добавила, что последствием такой неопределенности становится крайняя хрупкость любых дипломатических процессов. Трамп, как отмечает Журова, прежде всего опасается срыва переговоров и потому занимает прагматичную позицию, предпочитая игнорировать спорные моменты. Его цель — не дать Зеленскому, известному своей эмоциональностью, повода отказаться от диалога из-за задетого самолюбия или вопросов легитимности.

Она резюмировала, что итогом сложившейся ситуации становится нарастающая напряженность в дипломатических кругах. Западный альянс демонстрирует отсутствие единой позиции: многие страны признают необходимость новых выборов на Украине, но вынуждены иметь дело с действующим руководством «по умолчанию». Таким образом, правовой вакуум трансформируется в серьезный политический риск, способный в любой момент обрушить хрупкие переговорные мосты.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал «чушью» слова Лаврова о нелегитимности Зеленского.