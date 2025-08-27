Резкие заявления западных политиков в адрес России все чаще выглядят попыткой отвлечь внимание от внутренних кризисов. На этом фоне прозвучали угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности ужесточить санкции, если Москва откажется от встречи с украинской стороной. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал эту позицию жестко и без иллюзий. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что вместо ультиматумов России немецкому канцлеру следовало бы сосредоточиться на решении собственных социально-экономических проблем. Парламентарий также напомнил, что легитимность Зеленского ставится под сомнение, а все подписанные им документы не имеют юридической силы.

Подобная риторика, по мнению Колесника, демонстрирует глубокую непоследовательность Запада, который меняет позиции в зависимости от конъюнктуры. Вместо реальной дипломатии происходит самоутверждение за счет внешнеполитической конфронтации.

По словам парламентария, итогом становится парадоксальная ситуация: пока Германия и другие страны Запада игнорируют внутренние проблемы, их угрозы в адрес России остаются безрезультатными. Такие заявления не оказывают практического влияния на Москву, но ярко иллюстрируют отсутствие стратегической глубины и переход к сиюминутной политической конъюнктуре.

Ранее сообщалось, что бессильная Германия угрожает Москве новыми санкциями.