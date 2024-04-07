По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, любая поддержка киевского режима приведет к затягиванию военных действий. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что лозунг «биться до последнего украинца» в интересах Вашингтона, поскольку власти США не оставляют попыток истощить нашу страну, поскольку желание разорвать Россию в клочья в течение трех месяцев у них провалилась.

По мнению парламентария, теперь же они стараются истощать российскую экономику, и опять у них ничего не выходит. Причина в том, что Белый дом не осознает того, что экономика РФ становится на иные рельсы развития, и идет поступательный темп ее развития и изменения.

Он подчеркнул, что украинский лидер в качестве приспешника политики западных стран всего лишь выполняет поставленные ему ими задачи. Поэтому очередные поставки западной военной техники и вооружения окажут влияние только на лишние жертвы со стороны украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная готова принимать помощь Запада в кредит. Он также добавил, что в одобрении помощи Незалежной конгрессменами США нет сомнений.