По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, глава Евросоюза Жозеп Боррель велел Европе не допустить победы России в конфликте в Незалежной с целью запугать нашу страну. Об этом сообщает «Лента.ру».

Она добавила, что причиной такого заявления является отсутствие готовности у европейских стран дополнительно профинансировать Украину.

По мнению парламентария, у государств Европы заканчиваются деньги, предусмотренные на финансовую помощь Киеву, а положение российской армии на фронте становится лучше, а не хуже, как они ожидали.