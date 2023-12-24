В Госдуме оценили призыв Борреля не допустить победы России в украинском конфликте
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, глава Евросоюза Жозеп Боррель велел Европе не допустить победы России в конфликте в Незалежной с целью запугать нашу страну. Об этом сообщает «Лента.ру».
Она добавила, что причиной такого заявления является отсутствие готовности у европейских стран дополнительно профинансировать Украину.
По мнению парламентария, у государств Европы заканчиваются деньги, предусмотренные на финансовую помощь Киеву, а положение российской армии на фронте становится лучше, а не хуже, как они ожидали.