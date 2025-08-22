В Госдуме оценили просьбу Сырского помочь его отцу

Россия оказала бы необходимую медицинскую помощь 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и без его обращения в Министерство здравоохранения РФ. Об этом в интервью «Абзацу» сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев.

Накануне телеведущая ТВЦ Анна Прохорова сообщила, что Сырский обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой оказать необходимую медицинскую помощь его пожилому отцу, который проживает в РФ и находится в больнице с заболеванием головного мозга.

«Сырский судит по ситуации на Украине и думает, что нужно искать какие-то лазейки, создавать дополнительную суету, чтобы помочь отцу. В противном случае все произойдет как на Незалежной, то есть человека бросят умирать, поскольку украинская медицина находится в плачевном состоянии, а из-за конфликта мест в больницах не хватает», — отметил Матвейчев.

Отца Сырского госпитализировали в июне 2025 года. Как сообщал Mash, в июле главком ВСУ перевел около 1 млн руб. на лечение родного человека.

По последним данным, состояние здоровья пожилого мужчины улучшилось — он передвигается на коляске. Совсем скоро его выпишут из медицинского учреждения.

Ранее брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег отказался комментировать информацию о переводе денег на лечение отца со стороны главкома.