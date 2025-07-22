«Тайный транш»: главком ВСУ перевел миллион рублей на лечение отца в России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский организовал лечение своего 86-летнего отца в Москве, несмотря на публичную пророссийскую позицию родителей и многолетний семейный конфликт из-за специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, Станислав Прокофьевич Сырский с апреля борется с тяжелым заболеванием головного мозга, обострившимся после COVID-19.

После безуспешного лечения во Владимире, где проживает семья, генерал ВСУ перевел родителей в московскую клинику, выделив на месяц реабилитации около 1 млн руб. Сырский-старший сейчас находится в отдельной палате вместе с супругой.

Этот случай обнажил глубокий раскол в семье — родители главкома ВСУ неоднократно участвовали в «Бессмертном полку» и открыто поддерживали Россию, тогда как их сын возглавляет армию, воюющую против ВС РФ.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский подтвердил трудности в украинской армии на фоне «нестабильной ситуации в мире».