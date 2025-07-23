Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег резко отреагировал на публикации в СМИ о лечении родителей в России. В комментарии РИА Новости он заявил , что мать и отца «облили грязью», хотя речь шла о спасении жизни пожилого человека.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что главком ВСУ перевел в Россию на лечение 86-летнего отца, страдающего от тяжелого заболевания мозга, 1 млн руб. Эти деньги, по данным источника, должны пойти на реабилитацию пенсионера в одной из клиник Московского региона.

Олег Сырский отказался комментировать финансовые вопросы, сославшись на личные обстоятельства.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного. Сам Сырский является уроженцем РСФСР — он родился во Владимирской области.

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник пошутил о причастности главкома ВСУ Александра Сырского к агентурной деятельности из-за миллиона.