Заявления западных политиков о возможном прекращении транзита в Калининградскую область являются сознательной провокацией, направленной на эскалацию напряженности. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя резонансное заявление представителя финской партии «Альянс свободы» Арманда Мема, который назвал подобные ограничения объявлением войны России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам парламентария, истинная цель таких высказываний — спровоцировать Москву на импульсивные и резкие действия. Провокаторы рассчитывают, что эмоциональная реакция позволит им затем выстроить нарратив о «российской агрессии», искусственно создав образ угрозы там, где его изначально не существовало. Пока эти заявления остаются лишь словами, они служат инструментом разведки, проверяя устойчивость и терпение российского руководства.

В подобных условиях, как подчеркивает Журова, ключевое значение приобретает выдержка и стратегическое хладнокровие. Любой резкий ответ немедленно будет использован для дальнейшего нагнетания конфронтации и оправдания антироссийских действий. Именно поэтому России необходимо сохранять спокойствие и последовательно придерживаться взвешенного внешнеполитического курса.

Она резюмировала, что отказ от эмоциональных реакций становится не проявлением слабости, а демонстрацией стратегической мудрости. Не позволяя втянуть себя в искусственно созданную спираль конфликта, Россия лишает провокаторов их главного оружия и сохраняет за собой право определять формат и темпы дальнейшего диалога.

