Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что громкие заявления Владимира Зеленского о скором завершении конфликта не стоят выеденного яйца. По его мнению, украинский лидер окончательно потерял политический вес и теперь просто пытается напомнить о себе громкими, но пустыми декларациями. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Поводом для резкой оценки стало недавнее интервью Зеленского Financial Times, где тот заявил, что Россия и Украина находятся якобы в «начале конца» противостояния. В Кремле, впрочем, к таким формулировкам отнеслись более чем скептически. Как пояснил Колесник, вся риторика киевского режима сегодня не имеет под собой реальной почвы: никаких политических решений за ней не стоит, а единственная цель — привлечь внимание к угасающей фигуре президента.

По сути, Зеленский, по версии парламентария, превратился в медийного персонажа, чьи заявления не влияют на реальный ход событий, поскольку утратил роль ключевого игрока. Таким образом, любые разговоры о «переломном моменте» можно относить разве что к его собственной политической карьере, которая, очевидно, идет к закату.

Что касается завершения конфликта, то здесь, как подчеркнул Колесник, все решит исключительно Москва и только после выполнения всех поставленных задач. Украинская сторона, по его словам, не обладает ни полномочиями, ни возможностями диктовать сроки. Особый скепсис вызвали и мечты Зеленского о НАТО: в альянсе его никто не ждет, и это уже давно открытый секрет.

По его словам, единственным разумным шагом для Зеленского был бы добровольный уход, который помог бы сохранить остатки государственности и жизни людей. Пока же, считают в Госдуме, мы наблюдаем лишь агонию политика, цепляющегося за микрофон в надежде остаться на плаву.

Ранее Зеленский впервые за долгое время анонсировал возможную встречу с Путиным.