В Госдуме подтвердили информацию о готовящемся в Грузии перевороте

Член комитета по безопасности Государственной Думы РФ Адальби Шхагошев прокомментировал информацию о готовящемся в Грузии перевороте. В интервью РИА Новости депутат назвал эти данные правдивыми, отметив, что за переворотом могут стоять США и Великобритания.

«Запад ищет новый ресурс для ослабления России. Главная цель – привести во власть в Грузии людей, агрессивно настроенных против России. Они должны будут беспрекословно выполнять требования Запада, как это делают сегодня власти Киева», – сказал Шхагошев.

В понедельник, 18 сентября, Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что в стране готовится гражданский переворот и беспорядки. По данным ведомства, за этим стоит определенный круг людей, который насильственным способом хочет завладеть властью. По имеющейся из службы информации, мятеж может произойти в октябре-декабре 2023 года.

Шхагошев отметил, что за такими переворотами стоят спецслужбы США и Великобритании. По мнению депутата ГД РФ, они делают это в тех государствах, где работает их «агентура», а также в странах, которые граничат с Россией и Китаем. Шхагошев подчеркнул, что США и Великобританию не устраивает нынешняя власть в Грузии, поскольку они считают, что она слишком лояльна к РФ.

15 сентября Конституционный суд Грузии начал рассматривать заявку об импичменте президента Саломе Зурабишвили. По данным ведомства, заявку составили 80 депутатов. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца.

Зурабишвили стала президентом Грузии 28 ноября 2018 году в результате президентских выборов. Она стала первой в истории государства женщиной-президентом.