В Госдуме посоветовали Польше «сбавить пыл» насчет размещения ядерного оружия

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет призвал Польшу «сбавить пыл» в вопросе возможного размещения ядерного оружия у себя на территории. Политик в интервью РИА Новости заявил, что Польша рискует не получить статус ядерной державы, а приобрести статус ядерного полигона.

30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах страны разместить американской тактическое ядерное оружие. Так Варшава хочет ответить на размещение в Белоруссии российского ТЯО. Таким образом премьер Польши призвал США участвовать в программе Nuclear Sharing.

«Уверен, они тут же развязали бы третью мировую войну, в которой не будет победителей. Сегодня западный мир в силу русофобского помешательства и маниакальной уверенности в правильности выбранного ими радужного пути по принципу, кто не снами, тот против нас, подвергает весь современный мир реальной угрозе полного уничтожения цивилизации», – сказал Шеремет.

Он добавил, что любая агрессивная и негативная риторика со стороны Польши в адрес России будет пресекаться всеми доступными способами.

Программа Nuclear Sharing – это соглашения США с некоторыми странами НАТО, которое включает передачу их военно-воздушным силам ядерных бомб в случае военной необходимости.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия передаст Белоруссии ядерное оружие. По словам российского лидера, об этом Москву попросил сам Минск.

По словам главы Союзного государства Александра Лукашенко, ядерное оружие, переданное Белоруссии Россией, не будет применено.