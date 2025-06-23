В Госдуме потребовали уволить чиновницу из Абхазии за слова о россиянах и 300 руб.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Волоцков резко отреагировал на слова чиновницы из Абхазии, которая заявила о нежелательности посещения «бедными» российскими туристами республики. В интервью порталу 360.ru, парламентарий напомнил , какую долю бюджета Абхазии составляют россияне.

Накануне в Сети распространилось видео, на котором сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербаи критикует туристов из России, которые приезжают в республику с «300 рублями» и «питаются дошираками». По ее словам, такие туристы не приносят пользу Абхазии, поскольку покупают мало сувениров и экономят на питании.

«Я бы на месте руководителя республики уже ее уволил бы. Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. Поэтому такими высказываниями они себе же отрубают руку», — сказал Волоцков.

Накануне вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян объяснил, почему Абхазия остается доступным курортом для россиян. По его словам, в республике сохраняются достаточно низкие цены на отдых, поэтому для людей с ограниченным бюджетом довольно выгодно выбирать соседнюю республику в качестве курорта.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин посоветовал Абхазии строить отели, а не делить россиян на нищебродов.