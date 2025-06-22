В России ответили «подгоревшей» от бюджетных российских туристов в Абхазии чиновнице

Слова чиновницы средней руки из Минтуризма Абхазии о том, что она якобы не хочет видеть бюджетных туристов в республике, противоречат принципам развития туризма и духу добрососедства, заявил в беседе с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее руководитель подразделения, занимающегося выдачей разрешений в Министерстве туризма Абхазии, Кристина Лакербая высказала мнение, что большинство туристов, посещающих страну, не оставляют значительных средств и ограничиваются покупкой дешевых продуктов. Она подчеркнула, что такие путешественники не представляют интереса для страны.

«Абхазия — это популярное направление у российских туристов. В год эту страну с учетом однодневных пересечений посещают четыре с половиной миллиона человек. С туристическими целями — это пакетные туры — полтора миллиона человек», — рассказал Горин.

В то же время, по словам заместителя главы РСТ, для увеличения средней суммы заказа и, следовательно, прибыли в первую очередь нужно улучшать инфраструктуру в Абхазии.

Чтобы привлечь больше туристов, необходимо, в частности, построить или модернизировать отели высокого уровня, которых так не хватает в Абхазии. Туристы готовы бронировать проживание в пятизвёздочных отелях с высоким уровнем сервиса, но в Абхазии пока не хватает соответствующей инфраструктуры, напомнил Горин.

«Здесь дело как раз должностных лиц — заниматься развитием инвестиций и строительством новой инфраструктуры. Поэтому комментарий, который был озвучен, не соответствует туристическим принципам», — сказал эксперт.

Туризм должен быть доступным для людей с разным уровнем дохода, включая тех, кто ограничен в средствах, — подытожил Горин.