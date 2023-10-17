В Госдуме предложили Байдену провести дебаты с Зюгановым – «в своей возрастной группе»

«Вдумайтесь, Байден что сказал – на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе – с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться», – сказал Володин на пленарном заседании парламента.

По мнению Володина, шансов у Байдена против Зюганова нет. Многолетний лидер коммунистов находится в здравом уме и доброй памяти, а американский лидер постоянно путает вход и выход и забывает, зачем пришел.

Главе КПРФ Зюганову 79 лет, самому возрастному президенту в истории США Байдену в ноябре исполнится 81 год.