В Госдуме предложили отмечать страницы должников на сайтах знакомств

Обозначать профили должников предложили в Государственной думе РФ. Соответствующая инициатива принадлежит вице-спикеру ГД России от фракции «Новые люди» Владиславу Даванкову. Ее он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, сообщили РИА Новости.

Даванков считает, что введение дополнительных мер, предполагающих принудительное вылечивание должниками алиментов, необходимо в России, поскольку рост задолженности по алиментам продолжает превышать объем взысканий в несколько раз.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что пометка «должник» на личной странице на сайте знакомств станет эффективной мерой, которая ускорит выплату алиментов со стороны должников.

По мнению депутата, соответствующая пометка в профиле сможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который специально не платит алименты.

Даванков считает, что владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о задолженности пользователей из публичного реестра должников по алиментам. Политик отметил, что такая отметка должна добавляться на страницу пользователя автоматически.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Этот перечень будет сформирован в мае 2025 года.

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