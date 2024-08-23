Тестирование животных на бешенство перед выездом из РФ станет обязательным

Тестирование животных на бешенство перед выездом за границу станет обязательным, сообщили в уральском управлении Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения вступят в силу с 16 сентября. На данный момент тестирование животных для выезда из России в некоторые страны мира было необязательным. В Россельхознадзоре уточнили, что проверять питомцев не требовалось для выезда в страны Европейского союза (ЕС), СНГ, Евразийского экономического союза и Грузию.

Исключением стали такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Израиль, Турция, Япония, Южная Корея, Китай и Тайвань. Для въезда в эти страны хозяева необходимо предъявить результаты теста на бешенство.

Бешенство представляет собой острое вирусное заболевание, которое обычно передается через укусы или царапины от инфицированных животных. При укусе животного, особенно если оно может быть подозрительным, заверили в ведомстве, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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