В Госдуме предложили признать незаконным указ 70-летней давности о передаче Крыма УССР

Первым зампред комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин предложил признать незаконным указ о передаче Крыма из состава РСФСР в УССР, сообщает РИА Новости.

Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украинской Советской социалистической республике. Два месяца спустя указ приобрел статус закона.

Затулин считает, что указ нужно отменить, потому что в 1954 году никто не спрашивал жителей Крыма на предмет перехода полуострова в состав другой республики. Передача была осуществлена с грубыми нарушениями законодательных норм.

«Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого, на протяжении сотен лет, — это был российский регион и в 1954 году у России Крым украли», — отметил депутат.

Затулин указал, что киевские власти продолжают зомбировать население страны рассказами о том, что Крым является исконно украинской землей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что Крым является исторической территорией России.