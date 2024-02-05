Президент Польши оправдался за слова о принадлежности Крыма

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о том, что Крым по историческим данным, принадлежал Российской империи. Это вызвало критику, которая вынудила политика оправдываться.

Анджей Дуда во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кении Уильямом Руто высказался о недавних заявлениях про Крым. В частности он отметил, что выразил свою точку зрения, опираясь на историю. Все происходило не в официальной, а дружеской обстановке.

«Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные», — отметил Дуда.

Позже польский глава увернулся от прямого ответа, сославшись на то, что Украина должна вернуть международно признанные границы. Подразумевал ли политик при этом Крым неизвестно.

Напомним, что слова Дуды о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым, вызвали волну негодования в Киеве. Неоднозначно это восприняли поляки и европейцы, которые поддерживают украинцев.

Причем в Польше похожие заявления о Крыме звучат не первый раз. Ранее аналогично высказывался вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.