Президент Польши оправдался за слова о принадлежности Крыма
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Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о том, что Крым по историческим данным, принадлежал Российской империи. Это вызвало критику, которая вынудила политика оправдываться.
Анджей Дуда во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кении Уильямом Руто высказался о недавних заявлениях про Крым. В частности он отметил, что выразил свою точку зрения, опираясь на историю. Все происходило не в официальной, а дружеской обстановке.
«Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные», — отметил Дуда.
Позже польский глава увернулся от прямого ответа, сославшись на то, что Украина должна вернуть международно признанные границы. Подразумевал ли политик при этом Крым неизвестно.
Напомним, что слова Дуды о том, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым, вызвали волну негодования в Киеве. Неоднозначно это восприняли поляки и европейцы, которые поддерживают украинцев.
Причем в Польше похожие заявления о Крыме звучат не первый раз. Ранее аналогично высказывался вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.