В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из РФ

В российской Государственной Думе предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» на факт вывода капитала из страны. Соответствующий запрос был направлен в российское ФСБ и СК депутатом Султаном Хамзаевым. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Депутат заявил, что в последние несколько лет Чубайс стал «политическим аллергеном для общества». Хамзаев напомнил, что год назад Чубайс покинул Россию, а теперь развозит гуманитарную помощь и публично показывает свою лояльность Израилю. Как заявил депутат, по его мнению, подобное поведение от бывшего чиновника такой величины является государственной изменой.

Он также подчеркнул, что непонятно, на какие средства в данный момент живет Чубайс, и с каких источников у него образовалась финансовая подушка, позволившая ему путешествовать и раздавать гуманитарную помощь.

Хамзаев заявил, что Чубайса нужно проверить на возможный вывод капитала из страны, и сообщил, что уже направил запросы в ФСБ и СК.