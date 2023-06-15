В Госдуме предложили ввести в России автомобильный знак «Беременная за рулем»

По словам зампреда нижней палаты парламента Владислава Даванкова, в Госдуму внесен законопроект о бесплатной парковке для беременных женщин в первый час стоянки, а также введении спецзнака на автомобиле «Беременная женщина за рулем». Об этом сообщает Life.ru .

Парламентарий пояснил, что последнее предлагается узаконить с целью внимательного отношения к женщинам со стороны других участников движения.

Он добавил, что, согласно законопроекту, беременные женщины могут припарковаться в любом месте и не иметь проблем с оплатой.