В Госдуме предложили запретить английские объявления на авиарейсах

Депутат Госдумы Борис Чернышов выдвинул предложение о запрете объявлений на английском языке во время внутренних авиарейсов. Заявление депутата передают РИА Новости .

Сообщается, что Чернышов уже отправил обращение со своим предложением в российский Минтранс. По словам самого депутата, с учетом политической ситуации и сокращения количества иностранных граждан в РФ, наличие объявлений на чужом языке является «непонятным» и «избыточным» решением.

Чернышов также отметил, что подобный «дубляж» лишь создает ненужный шум. Депутат призвал заботиться об удобстве жителей России, а также о популяризации и сохранении родного языка.

Он также заявил, что человек, приезжающий в другую страну должен самостоятельно озадачиться овладением «минимальных навыков общения на местном языке».