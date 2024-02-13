В Госдуме предложили запретить въезд в РФ иностранцам из нежелательных организаций

В Государственную Думу был внесен проект закона, предлагающий запретить въезд в РФ иностранцам, состоящим в международных нежелательных организациях. Соответствующий документ был размещен в официальной электронной базе Думы.

В записке к документу сказано, что он был создан в целях минимизировать негативное влияние на социальные и политические институты общества в РФ. Предлагается изменить несколько отечественных законодательных актов и исключить слово «неправительственной» в 1 пункте закона о порядке въезда на территорию страны.

Глава комиссии Государственной Думы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что если проект вступит в силу, то возможно будет признавать нежелательными те организации, в которых в качестве учредителей и соучредителей выступают органы нежелательных государств.